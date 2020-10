Höchstwert bei Neuinfektionen in Oberösterreich

Contact-Tracing-Team um Drittel erhöht

Wegen der steigenden Infektionszahlen stockt auch die Stadt Linz das Contact-Tracing-Team um 21 auf 60 Personen auf. Um möglichst rasch neues Personal zu erhalten, sollen auch pensionierte Magistratsmitarbeiter angesprochen werden. Diese sollen vor allem am Wochenende Dienste übernehmen und helfen Auslastungsspitzen abzudecken, informierte die Stadt in einer Aussendung. Ziel sei es, dass auch weiterhin bis zu 90 Prozent der Neuinfektionen auf eine Quelle zurückverfolgt und somit Cluster rasch identifiziert werden können, meinte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Mit Stand 17 Uhr waren am Mittwoch in Linz 608 Personen aktiv an Covid-19 erkrankt und 1388 Personen in Quarantäne. In ganz Oberösterreich befanden sich am Mittwoch 14.948 Menschen in Quarantäne.