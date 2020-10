Die Lockdown-Regeln in Deutschland ab 2. November

Weihnachten soll wieder etwas normaler werden

Die Maßnahmen bzw. deren Auswirkung auf die Entwicklung der Fallzahlen soll dann in gut zwei Wochen überprüft werden. Der erneute Lockdown soll vorerst bis Ende November in Kraft sein. Das erklärte Ziel der Regierung in Berlin und der Bundesländer: Familien und Freunde sollen sich zu Weihnachten wieder ohne zu große Angst treffen können. Doch dafür müssten sich alle jetzt erst einmal deutlich einschränken.