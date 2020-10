Kristin Scott Thomas: Dank Pandemie mehr Publikum

Die 60-jährige Schauspielerin spielt in der Netflix-Adaption des Romans von Daphne du Maurier die eisige Haushälterin Frau Danvers. Der Film wurde auf der Streaming-Plattform Netflix veröffentlicht, was Kristin gefällt, denn so können aufgrund der Covid-19-Pandemie mehr Menschen die berühmte Geschichte sehen.