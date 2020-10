Brände sorgen für ungesunde Luft in Kalifornien

Tausende Feuerwehrleute haben in Südkalifornien verhindern können, dass die dort wütenden Waldbrände Siedlungen zerstören. Das sogenannte Silverado-Feuer ist Wohngebieten gefährlich nahe gekommen, rund 1800 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass Häuser abbrannten. Der am Montag ausgebrochene Brand war am Dienstagabend (Ortszeit) allerdings erst zu 5 Prozent unter Kontrolle.