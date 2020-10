Lockdown in Melbourne endet nach vier Monaten

Nach fast vier Monaten wird der wegen des Coronavirus verhängte Lockdown über die australische Metropole Melbourne aufgehoben. Nachdem erstmals seit Anfang Juni keine täglichen Neuinfektionen oder Todesfälle registriert wurden, endet die Ausgangssperre um Mitternacht in der Nacht auf Mittwoch. Restaurants, Schönheitssalons und Einzelhandelsgeschäfte in der zweitgrößten Stadt des Landes dürfen wieder öffnen. Am Freitag forderten zahlreiche Menschen die Aufhebung des Lockdowns, 16 Menschen wurden bei Demos festgenommen.