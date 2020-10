2456 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden

Die Zahl jener, die im Krankenhaus aufgrund einer Coronavirus-Infektion behandelt werden müssen, ist erneut gestiegen. Waren es am Sonntag noch 1225 Patienten, befanden sich am Montag bereits 1330 Menschen in Spitalsbehandlung. 188 von ihnen mussten intensivmedizinisch behandelt werden, 14 mehr als noch am Vortag. 59.036 Menschen gelten als wieder genesen.