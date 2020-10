Saftige Strafe für „blinde Passagiere“ auf Lkw

Ein Video mit Flüchtlingen, die auf einem Autobahnparkplatz in Frankreich von einem Lkw der Wörgler Firma Berger klettern, kursierte kürzlich in den sozialen Netzwerken. In der Branche spricht man von immer raffinierteren Methoden mit aufgeschlitzten und wieder zugeklebten Planen und unauffällig geknackten Schlössern. Die Wirtschaftskammer Tirol will nun warnen.