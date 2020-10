Portimao: Von Hotel mit Vollvisierhelm zur Piste

Hygienemaßnahmen noch einmal verstärkt

Aber auch rund um den Grand Prix in Portimao ist das Virus heißes Thema, freilich auch durch die Infektion von Lance Stroll vor zwei Wochen auf dem Nürburgring. So wurden die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen noch mal verstärkt. Binnen 24 Stunden nach der Ankunft an der Strecke an der Algarve musste der erste Test erfolgen.