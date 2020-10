42.000 Infektionen binnen 24 Stunden in Frankreich

Trotz umfangreicher Maßnahmen in Frankreich - unter anderem wurde in der Hauptstadt Paris eine Ausgangssperre verhängt - steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an. Nun wurde ein Negativrekord verzeichnet: Binnen eines Tages wurden 42.000 Ansteckungen gemeldet. Somit verzeichnet Frankreich als zweites EU-Land nach Spanien mehr als eine Million Corona-Fälle.