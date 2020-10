Zwei Liga-Matches für das Wochenende neu angesetzt

In der ICE Hockey League sind am Freitag zwei Partien neu angesetzt bzw. vorgezogen worden. Am Samstag (17.30 Uhr) wird das Match der Bratislava Capitals gegen die Black Wings 1992 ausgetragen, am Sonntag (16.30 Uhr) empfängt Red Bull Salzburg die Bratislava Capitals zu einem Spiel der 34. Runde. Etliche ursprünglich für Freitag bis Sonntag angesetzte Matches waren am Donnerstag wegen diverser Corona-Fälle vom Programm genommen worden.