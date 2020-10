Vienna Capitals melden mehrere Corona-Fälle

Die beiden geplanten Spiele der spusu Vienna Capitals in der bet-at-home ICE Hockey League, morgen Freitag beim EC Grand Immo VSV (19:15 Uhr) sowie am Sonntag, zu Hause gegen die Moser Medical Graz99ers (16:30 Uhr), müssen aufgrund positiver COVID-19-Fälle in allen beteiligten Teams verschoben werden. Und auch die Liga reagierte: „Alle ursprünglich für dieses Wochenende terminisierten Begegnungen wurden in Abstimmung mit unserem Ärzteteam verschoben“, heißt es in einer Aussendung.