Wechselhaftes Wetter zum Start in die Herbstferien

Am Freitag ziehen in den westlichen Landesteilen immer wieder Wolkenfelder durch, häufiger regnet es ab den Abend- und Nachtstunden. Sonniger ist es nach Osten zu, allerdings halten sich hier für einige Stunden oft Nebel und Hochnebel. Besonders zäh können die Nebelschichten im östlichen Flachland sein, sonst setzt sich in den meisten Regionen in Ostösterreich auch schon am Freitag langsam die Sonne durch. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenhauptkamm und südlich davon auch teils lebhaft aus Ost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen bei einem bis elf Grad, die Nachmittagstemperaturen bei elf bis 20 Grad.