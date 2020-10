Keine Messen in neun Pfarren

Zeljko Odobasic war – wie berichtet – positiv auf Covid-19 getestet worden. Er befindet sich derzeit in Quarantäne. Da er neben einer Sitzung im Bischofshof auch an einer Fatimafeier in Baumgarten teilgenommen hatte, sind weitere Seelsorger aus dem Umfeld des Trausdorfer Priesters ebenfalls betroffen. Positiv ist etwa der Pfarrer von Wulkaprodersdorf. Auch in den Gemeinden Zagersdorf und Oslip gibt es offenbar Fälle im näheren Pfarrumfeld.