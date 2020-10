„Man braucht wenig, zum glücklich sein“

Strom und fließendes Warmwasser findet man bei Markus Lexl aus Vöcklamarkt nicht. Und auch auf jede andere Form von Luxus will der 35-Jährige in Zukunft verzichten. Der Vöcklamarkter, der als Verkäufer im Baugewerbe tätig ist, kehrt seinem komfortablen Wohnhaus den Rücken und zieht in eine nur 28 Quadratmeter große Jurte ein.