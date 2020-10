Prinzessin Diana: Ehe mit Charles war „die Hölle“

Die „Daily Mail“ zitierte nun aus der Doku „Diana: The Truth Behind The Interview“ des britischen Fernsehsenders Channel 4, die in Kürze ausgestrahlt wird. Demnach hatte Prinzessin Diana bereits vor ihrem legendären Interview mit dem Journalisten Martin Bashir für die „Panorama“-Reihe von BBC One, das im November 1995 aufgezeichnet wurde, bereits Kontakt zum Journalisten Max Hastings. Dieser schilderte für die neue Dokumentation nun, was die „Prinzessin der Herzen“ ihm erzählt habe.