„American Beauty“-Star Mena Suvari ist schwanger

Sie könne es kaum glauben, ihr erstes Kind, einen Sohn, zu bekommen. Auf Instagram veröffentlichte Suvari zudem ein Foto, auf dem sie stolz ihr kleines Babybäuchlein hält. Dazu schrieb sie: „Das größte, wertvollste Geschenk ist zu uns gekommen. Durch all das Trauma, durch all den Kampf, durch all die Zweifel hat unser kleiner Engel uns ausgesucht. Ich werde nie genügend Worte finde, um all meine Liebe zu beschreiben, die ich für diese wundervolle Seele, die in unser Leben kommt, empfinde, aber ich werde niemals aufhören, zu versuchen, ihm das bestmögliche Leben zu geben. Du bist alles, das ich immer wollte, und das Wichtigste, das jemals zählt.“