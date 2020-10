R-Wert in ganz Österreich über kritischer Eins

Die effektive Reproduktionszahl für SARS-CoV-2 bleibt in Österreich weiterhin über dem kritischen Wert 1,0, ab dem eine ständige Verbreitung des Virus gegeben ist. Laut Berechnung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) stieg der sogenannte R-Wert von 1,13 auf 1,16 an. In keinem Bundesland lag sie unter eins, die geschätzte tägliche Steigerungsrate wurde mit 3,5 Prozent angegeben.