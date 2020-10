Filmreife Quarantäne-Flucht: Querrey droht Sperre

Als sich aber die russischen Gesundheitsbehörden meldeten und (wegen leichter Symptome) mit einer Verfrachtung in ein Spital drohten, ergriff die Familie die Flucht. Sie schlichen aus dem Hotel an den Flughafen und setzten sich per Privatjet in ein nahegelegenes Land ab, in welches die Einreise ohne negativen Coronatest möglich war.