Tödlicher Unfall bei Einsatz: Polizist verurteilt

Zu schnell und ohne Folgetonhorn

Das Gericht ging davon aus, dass der Angeklagte mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne das Folgetonhorn dauerhaft in Betrieb gesetzt zu haben in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Er blieb den gerichtlichen Feststellungen zufolge vorschriftswidrig auch nicht an der Haltelinie stehen.