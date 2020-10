Queen Elizabeth: Diesen Mann liebte sie vor Philip

Bevor die Queen sich in Prinz Philip verliebt hat, mit dem sie am 20. November den 73. Hochzeitstag feiert, schwärmte sie für einen anderen. Ein junger Offizier, der Schloss Windsor bewacht hat, soll es sowohl der Königin als auch Alathea angetan haben. Sein Name: Hugh FitzRoy Earl of Euston. 1941 hätte die Queen ihr gestanden, wie sehr sie Hugh „verehre“, verriet Alathea.