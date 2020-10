Ex-SPÖ-Landesrat Othmar Raus ist verstorben

Raus wurde am 30. März 1945 in Bad Hall in Oberösterreich geboren. Nach einer Lehre zum Drogisten dockte er früh in der Gewerkschaft an und arbeitete als Sekretär der Gewerkschaft für Privatangestellte. Nebenberuflich legte er die Matura ab und studierte Rechtswissenschaften in Linz undSalzburg. 1973 wurde er zum Landessekretär der GPA Salzburg bestellt, übersiedelte in die Mozartstadt und wurde schon im Jahr darauf AK-Vizepräsident. 1979 wurde er Abgeordneter im Salzburge rLandtag, 1984 Mitglied der Landesregierung, der er bis 2007 angehörte. Dabei führte er über die Jahre zahlreiche Ressorts - etwa Finanzen, Umwelt, Verkehr, Gemeinden, Wohnbau, Sport und Kultur.