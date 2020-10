Die Kandidaten 2015: Was aus ihnen wurde

Nach 9-Prozent-Pleite türkise Einfärbung

Sein Nachfolger, Ludwig, könnte die rot-grüne Ära nun ganz beenden und auf die schwarze Dame in Person von Walter Ruck pochen. Denn nach der Neun-Prozent-Pleite der ÖVP 2015 wurde Manfred Juraczka als Gemeinderat versorgt und stieg parallel ins Management des Fontana Resorts in Niederösterreich ein. Sein ÖVP-Nachfolger Blümel färbte die meisten schwarzen Figuren türkis - und die mag Ludwig so gar nicht.