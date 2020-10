Hebein: „Mit SPÖ zu koalieren, ist kein Lercherl“

Den Auftakt in der Interview-Reihe machte Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ, der sagt: „Wäre ich Blümel, täte ich was essen.“ Gekontert hat Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP dann mit der Aussage, dass man mit Schnitzel die Krise nicht meistern könne. FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp ist der Meinung, Heinz-Christian Strache sei an sich selbst gescheitert. Der Ex-Vizekanzler wiederum sprach unter anderem darüber, was er an Viktor Orban und seiner Politik schätze.