Geburtstagsfeier in Wiener Wohnung endet blutig

Eine Geburtstagsfeier in einer Wohnung in Wien-Ottakring hat mit Messerstichen geendet: Ein 35-Jähriger landete mit tiefen Stichwunden am Oberschenkel im Spital, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Wie es zu den Verletzungen in der Nacht auf Mittwoch gekommen war, ist noch nicht restlos geklärt. Ein 63-Jähriger wurde festgenommen, er streitet den Angriff auf seinen Zechkumpanen aber ab.