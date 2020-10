Wann finden heuer die Amazon Prime Days statt?

Etwas verspätet (nicht wie sonst im Sommer), warten nächste Woche zwei spannende Schnäppchentage auf alle Prime-Mitglieder. Los geht‘s um 00:01 Uhr am Dienstag, den 13. Oktober. Die große Schnäppchenjagd dauert dann bis 23:59 Uhr am Mittwoch, den 14. Oktober. In diesem Zeitraum gibt es jede Menge Prozente auf Spielzeug, Fernseher, Elektronik, Mode, Beauty, Küche, Haushalt und Amazon-Geräte. Kennen Sie zum Beispiel schon den neuen Fire TV Stick?