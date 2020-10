Kärntner Nickl im NHL-Draft von Ducks verpflichtet

Der aus dem KAC-Nachwuchs stammende Verteidiger absolvierte im abgelaufenen Spieljahr für die Drummondville Voltigeurs in der Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) eine starke Premieren-Saison in Kanada. Nickl ist der zweite Verteidiger aus Österreich nach Andre Lakos 1999, der in die Topliga gedraftet worden ist. Am Dienstag war Stürmer Marco Rossi in der ersten Runde an der neunten Stelle von Minnesota Wild verpflichtet worden.