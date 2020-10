Holzhauser & Co.: Neue Chancen für neue Gesichter

Dabei hätte der Start für den 2-m-Mann in der Bundesliga nicht besser laufen können. In den ersten drei Spielen erzielte er drei Tore und könnte nun den Rekord von Fredi Bobic (fünf Treffer in den ersten fünf Partien) knacken. „Ein schönes Gefühl“, meint Sasa. Der vor vier Jahren noch für Donaufeld in Liga vier kickte. Und von seiner Kader-Nominierung wegen Handy-Problemen erst über die Verbandssekretärin die Nachricht mitbekommen hatte!