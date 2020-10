Auslandsgäste reisten sofort heim

Besucher, die länger als zwei Tage bleiben, sind in der Stadthotellerie eine Ausnahme. Noch dazu können sich Corona-Richtlinien abrupt ändern. So war es für rumänische Gäste des Parkhotels. Dienstagfrüh erfuhren sie, dass in ihrer Heimat Österreich ab Mittwoch als Risikogebiet gilt – Rückkehr mit Quarantäne. Die Gäste brachen ihre Business-Woche ab und fuhren heim, um Rumäniens Grenze vor Mitternacht zu passieren. „Sehr schade“, bedauert Hotelchefin Barbara Novak. Sie weiß um die Probleme, die das Virus mit sich bringt: „Die Krise hat die Branche voll getroffen, vor allem in Wien.“