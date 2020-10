Mit Messer Arm aufgeschlitzt, Kollege half sofort

Autsch! Ein Lehrling (16) rutschte am Dienstag früh in einer Firma in Unterweitersdorf mit dem Messer ab, fügte sich dabei eine acht Zentimeter lange, stark blutende Schnittwunde am Unterarm zu. Ein Kollege (22), der Sani beim Roten Kreuz ist, wurde zum Retter in der Not. Im Betrieb sind 15 der 185 Mitarbeiter so ausgebildet.