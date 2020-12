Darum sollte man öfter zu Weizenkeimöl greifen

Wie der Name bereits vermuten lässt, wird Weizenkeimöl durch Kaltpressung aus den einzelnen Keimen des Weizens gewonnen. Nur so ist es möglich, dass die wertvollen Inhaltsstoffe des Weizens auch optimal erhalten bleiben. Sie haben richtig gelesen, Weizen und vor allem die Keime, sind reich an Top-Inhaltsstoffen. Wer regelmäßig Weizenkeimöl in seine Ernährung einbaut, tut sich und seinem Körper nur Gutes.