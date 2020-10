Corona in Schule: Direktor kritisiert Ministerium

Fallhäufung in Linz

Derzeit sticht das Peuerbach-Gymnasium in Linz mit 24 positiven Fällen und 7 Klassen in Quarantäne hervor. Hier könnte es zu einer Schließung kommen, der ersten in OÖ seit Schulbeginn. „Es ist schon eine Fallhäufung, aber wir schauen uns bis Dienstagnachmittag an, ob in den Oberstufen neue Fälle dazu kommen“, sagt Nemeth. Erst dann wird entschieden, ob die Oberstufe ins Distance Learning geht oder nicht. Das käme einer „Oberstufen-Schließung“ gleich. „In den Unterstufen gibt es erste Gesundmeldungen, insgesamt entspannt sich die Lage“, ist Nemeth zuversichtlich.