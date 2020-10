Kart-Pilot Coberi wirft Frontschürze auf Rivalen

Ausrater nach Crash

So kam es zum Eklat: In der Klasse KZ lieferte sich Coberi einen Zweikampf mit dem Fahrer Paolo Ippolito. Es kam zum Crash, Coberi schied aus, während sein Zweikampf-Gegner weiterfahren konnte. Das ertrug Coberi offenbar nicht. Voller Zorn stellte er sich, „bewaffnet“ mit der Frontschürze, an den Streckenrand und wartete, bis Ippolito vorbeifuhr. Und dann warf er tatsächlich.