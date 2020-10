Wahlkampf in Wien ohne Quereinsteiger

Politikberater Thomas Hofer meint den Hauptgrund dafür zu kennen: „Quereinsteiger bringen Parteien dann, wenn sie Farbe in einen Wahlkampf bringen wollen. In der Krise aber ist das nicht oberste Kampagnen-Pflicht, da geht es eher um politische Erfahrung und Stabilität“, sagt er. „Und die bieten nun einmal bewährte politische Kräfte.“ Außerdem, so Hofer, zeigten die jüngsten Karriereverläufe von Quereinsteigern - etwa der türkisen -, dass die politische Gestaltungskraft letztlich doch gering sei.