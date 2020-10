Papst Franziskus mahnt Solidarität ein

Corona als globale Tragödie

Die Pandemie habe das Bewusstsein geweckt, dass die Welt in einem Boot sitzt. Die Arbeit an der Enzyklika habe er aber schon vor Ausbruch der Krise begonnen. Das Rundschreiben des Heiligen Vaters gilt als zentrale Botschaft an die weltweit 1,3 Milliarden Katholiken und Kirchenoberen. Auf dem Petersplatz versammelten Pilgern hat er seine Enzyklika gleich zum Geschenk gemacht.