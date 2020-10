Armin Wolfs Frau will Trump „röcheln“ sehen

Politische Erzrivalen wie Hillary Clinton, Joe Biden oder Barack Obama haben am Samstag Genesungswünsche in Richtung Walter Reed-Hospital geschickt, in dem der 74-jährige US-Präsident Donald Trump seit gestern wegen einer Covid-Infektion behandelt wird. Auch das offizielle Österreich schickte Wünsche der Besserung an Trump und seine Frau Melanie, Kanzler Kurz äußerte sich dazu auch auf Twitter. Doch eine öffentliche Person scherte aus diesem Muster aus.