Wenn Corona plötzlich im eigenen Zuhause wohnt

Wie ist das, wenn Corona plötzlich nicht mehr nur ein journalistisches Thema ist, sondern in die eigene Familie platzt? Gregor, der demnächst 12 wird, hat das Virus aus der Schule heimgebracht. Ab Sonntag kamen besorgte und zunehmend besorgniserregende Mails vom Direktor: Eine leicht kranke, positiv getestete Lehrerin, erste betroffene Kinder. Dienstag testet das Rote Kreuz die ganze Klasse, am Mittwoch werden alle heimgeschickt. Am Donnerstagnachmittag der Anruf vom Magistrat Linz, eine höfliche, kompetent wirkende Dame vom Gesundheitsamt: „Ihr Kind ist positiv, auch die Eltern müssen in Quarantäne.“