Schweizerin im Nachtzug nach Villach bestohlen

Die Frau bemerkte den Diebstahl am Freitag um 3 Uhr früh und erstattete bei ihrer Ankunft auf dem Hauptbahnhof in Villach Anzeige. Der unbekannte Täter hatte sich ins Schlafabteil geschlichten und aus der Reisetasche Schmuck und Bargeld entwendet. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro.