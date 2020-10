Blockade von Klimaaktivisten erneut aufgelöst

Die ganze Nacht über haben Klimaaktivisten von Extinction Rebellion die Kreuzung Operngasse/Friedrichstraße beim Karlsplatz in der Wiener City blockiert. „Wir gehen erst weg, wenn es die politische Zusage für einen verbindlichen Bürgerinnenrat gibt“, so die Aktivisten auf Twitter. In den Freitagmorgenstunden bildete sich rasch ein Stau. Am Vormittag forderte die Polizei die Aktivisten zur Räumung des Platzes auf. Da diese der Aufforderung nicht nachkamen, kam es zur Zwangsräumung, die gegen Mittag abgeschlossen werden konnte.