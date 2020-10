Champions League: Die möglichen Salzburg-Gegner

Geschafft! Red Bull Salzburg zog am Mittwoch mit einem 3:1 gegen Maccabi Tel Aviv in die Gruppenphase der Champions League ein. Schon heute (17 Uhr, im LIVETICKER auf sportkrone.at) steigt in Genf die Auslosung - und es warten nun echte Hammergegner. Es locken Duelle mit Titelverteidiger Bayern München, Liverpool, Real Madrid, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Atletico Madrid oder den Manchester-Clubs City und United.