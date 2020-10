Taliban-Terrorist (31) in Wels von Cobra gefasst

Dem spektakulären Zugriff gingen akribische Ermittlungen des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Oberösterreich voraus, am Montag klickten für den 31-Jährigen schließlich die Handschellen. Die Vorwürfe gegen den Afghanen - er stellte 2012 seinen Asylantrag - wiegen jedenfalls schwer: Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, konkret bei den Taliban, Gutheißung und Aufforderung zu terroristischen Aktionen sowie gefährliche Drohung mit dem Tode.