Ochsner heizt jetzt dem Wärmepumpen-Markt ein

Held & Francke in Hinzenbach, Biohort in Drautendorf, Nordfels in Bad Leonfelden - und nun Wärmepumpenhersteller Ochsner in Haag! Obwohl die Zeiten von Unsicherheit geprägt sind, setzen viele Firmen ihre Erweiterungsprojekte unbeirrt fort. Gestern griff Karl Ochsner mit Geschäftsführer Marco Schäfer zur Schaufel. Der von Linz aus agierende Wärmepumpen-Hersteller Ochsner baut die Produktion massiv aus.