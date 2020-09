Schweizer gegen Beschränkungen bei Zuwanderung

In der Schweiz stimmen die Bürgerinnen und Bürger an diesem Wochenende über die Zuwanderung von EU-Ausländern ab. Laut ersten Ergebnis-Prognosen des Schweizer Fernsehens sprechen sich dabei rund 63 Prozent gegen die Gesetzesvorlage „Für eine maßvolle Zuwanderung“ aus. Die Ablehnung kommt nicht überraschend, in Umfragen hatten sich ebenfalls fast zwei Drittel der Befragten gegen die Volksinitiative ausgesprochen.