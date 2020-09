Horror-Crash sorgt für Abbruch von Formel-2-Rennen

Der deutsche Autorennfahrer Mick Schumacher hat seine Führung in der Formel-2-WM am Sonntag in Sotschi mit Rang drei in einem vorzeitig abgebrochenen Sprintrennen um vier auf 22 Punkte ausgebaut. Wegen eines Horrorcrashes von Jack Aitken und Luca Ghiotto war das Rennen schon nach sieben Runden zu Ende.