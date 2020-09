Krumpendorfer Familie hat Farm mit 70.000 Tieren

Die einzige Schneckenfarm Kärntens steht in Krumpendorf, der Süden Österreichs ist nämlich ein Paradies für Weinbergschnecken. „Die Sonne, Luft und Erde sind gut. Schnecken müssen sich wohl fühlen“, sagt Christoph Salanda. In Frankreich sind Schneckengerichte beliebt, auch in Kärnten steigt die Nachfrage.