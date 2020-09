Dominic Thiem mit Chance auf Tennis-Geschichte

US-Open-Sieger Dominic Thiem hat bei den French Open die Chance, Einmaliges in der Open Era des Tennissports zu erreichen. Denn noch nie seit 1968 hat ein Spieler auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg unmittelbar darauf den zweiten folgen lassen. Sollte ihm sein erster Titelgewinn in Roland Garros gelingen, wäre Thiem der zehnte Spieler in der Open Era mit US-Open- und French-Open-Titelgewinn in einem Jahr. Das Erstrundenmatch gegen Marin Cilic geht übrigens mit allergroßer Wahrscheinlichkeit am Montag über die Bühne.