Lily Collins zeigt stolz ihren Verlobungsring

Lily Collins ist verlobt und will die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben lassen. Die Schauspielerin und Tochter von Rocker Phil Collins teilte auf Instagram nun eine Reihe an Fotos, auf denen nicht nur der romantische Antrag ihres Freundes Charlie McDowell zu sehen ist, sondern auf dem sie auch stolz ihren Verlobungsring in die Kamera streckt.