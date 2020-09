Suarez-Abschied: Messi geht auf Barca-Bosse los

Lionel Messi reicht‘s! Nach dem Wechsel seines Freundes Luis Suarez zu Atletico Madrid platzte dem Barcelona-Kapitän erneut der Kragen. Via Instagram attackiert der sechsfache Weltfußballer am Freitag die Barca-Bosse! „Du hättest es verdient gehabt, als das verabschiedet zu werden, was du bist: einer der wichtigsten Spieler in der Geschichte des Klubs. Aber die Wahrheit ist, dass mich an diesem Punkt gar nichts mehr überrascht", poltert Messi unmittelbar vor dem Saisonstart.