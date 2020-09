Square Enix kündigt „NieR Replicant“ für 2021 an

Mit „NieR Replicant ver.1.22474487139...“ bringt Publisher Square Enix am 23. April 2021 das mit Spannung erwartete Prequel zu seinem 2017 veröffentlichten Action-Rollenspiel „NieR Automata“ auf PC, PS4 und Xbox One. Die „moderne Neuinterpretation“ des bereits 2010 in Japan veröffentlichten Titels „NieR Replicant“ entführt Spieler „in eine dunkle und apokalyptische Welt, in der sie ihren Bruder begleiten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seine Schwester von ihrer tödlichen Krankheit zu heilen - doch diese Reise entpuppt sich bald als eine Erfahrung, die sie letztlich alles infrage stellen lässt“, so Square Enix in einer Mitteilung.