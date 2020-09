Schlepper pferchten 13 Flüchtlinge in zwei Pkw

In einem Wagen sieben, im anderen sechs Flüchtlinge

Diesmal gingen ungarischen Fahndern im Zuge einer Schwerpunktaktion auf Autobahnen nahe unserer Grenze zwei Schlepperfahrzeuge mit rot-weiß-roten Kennzeichen ins Netz – am Steuer zwei Rumänen. In einem der Kleinwagen waren sieben, im anderen sechs Flüchtlinge (laut eigenen Angaben aus Syrien) zusammengepfercht.