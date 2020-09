„Höllenfahrten“: Weitere 96 Flüchtlinge abgesetzt

Erschütterung herrscht, nachdem - wie großteils berichtet - 38 Flüchtlingen in Bruck an der Leitha (NÖ) die Flucht aus einem Schlepper-Lkw gelungen ist. Nun wurden weitere zwei „Höllenfahrten“ bekannt: In Klausen-Leopoldsdorf (NÖ) wurden 70 Migranten abgesetzt, in Parndorf (Burgenland) 26 Afghanen aufgegriffen.